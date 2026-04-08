Jugendliche randalieren an Münchner U-Bahnhof und legen Feuer

Fünf Jugendliche sollen in der Nacht auf Dienstag am Zugang zur U-Bahn-Station Kolumbusplatz ein Feuer gelegt haben. Zudem demolierten sie angeblich einige herumstehende E-Scooter, Mülleimer und ein WC-Häuschen.

Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren sollen nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Dienstag am Zugang zur U-Bahn-Station Kolumbusplatz ein Feuer mit Holzlatten und alten Zeitungen angezündet haben. Zudem demolierten sie angeblich mehrere E-Scooter, einen Mülleimer und ein WC-Häuschen.

Meterhohe Flammen

Anwohner hörten gegen 1 Uhr nachts Lärm und sahen Flammen, die meterhoch in den Nachthimmel schlugen. Sie alarmierten die Polizei. Die Täter sollen, wie ein Polizeisprecher mitteilte, diverse Gegenstände im Bereich der U-Bahnstation umgeworfen oder umgetreten haben.

Dabei soll es sich um mehrere E-Scooter, eine Mülltonne, ein Fahrrad und ein WC-Häuschen handeln, die beschädigt wurden. Einige der Dinge sollen sie angezündet haben. Mit herumliegenden Holzlatten und alten Zeitungen machten sie ein Lagerfeuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Polizisten nehmen fünf Verdächtige fest

Noch in der Umgebung der Station Kolumbusplatz nahmen Polizisten wenig später fünf Verdächtige fest: Es handelt sich nach Polizeiinformationen um junge Burschen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Ob es sich bei der Gruppe um die mutmaßlichen Brandstifter und Randalierer handelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Kommissariat 13 ermittelt wegen Vandalismus.

Zeugenaufruf der Polizei: Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen am Kolumbusplatz oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.