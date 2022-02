Jugendherberge in Neuhausen: Anbau mit Anlaufschwierigkeiten

Die modernisierte Herberge öffnet im Juni mit einem Jahr Verspätung als Haus mit Musikbühne.

Neuhausen - Die jungen Leute brauchen kein Korsett, wenn sie Rückgrat haben - das schreibt das Deutsche Jugendherbergswerk. Freiheit, Gemeinschaft und Werte zählen bei dieser preiswerten Übernachtungsart viel.

Jugendherberge wird modernisiert: Nicht alles läuft nach Plan

Die Jugendherberge München City in Neuhausen will Schulklassen, Studentengruppen, Chören, Backpackern und Familien dazu in Zukunft ein futuristisches Raum-Erlebnis liefern.

Optisch jugendaffin: Die Lobby am Winthirplatz wird ein Erlebnisraum mit einer geschwungenen Freitreppe und einer "fließenden" Gestaltung. © Visualisierungen: Graft Architekten, Berlin

Und Kulturgenuss: Als Jugendherberge mit Schwerpunkt Musik sind Musizierende besonders willkommen. Es gibt ein Tonstudio, eine Bühne bietet Auftrittsmöglichkeiten. Bei der Frischekur für das Junge-Leute-Quartier in Neuhausen lief allerdings nicht alles wie geplant.

An das alte Haus von 1929 wird am Winthirplatz ein futuristischer Anbau gesetzt. Am 12. Mai werden erste Gäste in Empfang genommen.

Am 24. Juni steigt dann die Eröffnungsfeier - ein Jahr später als anvisiert. Corona hat den Jugendherbergen viele Gäste entzogen, denn 40 Prozent sind Schüler auf Klassenfahrt. "Die Verzögerung hat aber nichts mit Corona zu tun", sagt Pressesprecher Marko Junghänel.

Modernisierung vier Millionen Euro teurer als geplant

Die Gründe: Einmal die neue Materialknappheit: Baufirmen haben große Probleme, Holz zu bestellen. Zudem ist die beauftragte Dachdeckerfirma für die Herberge in die Insolvenz gegangen. Dieser Auftrag konnte nicht freihändig neu vergeben werden, sondern musste ausgeschrieben werden, schließlich ist die Jugendherberge eine gemeinnützige Organisation.

Neue Front: Der Eingang erinnert an eine E-Gitarre. © Visualisierungen: Graft Architekten, Berlin

"Die Kosten für das Projekt sind so von 31 Millionen Euro auf 35 Millionen gestiegen. Das ist zwar keine Kostenexplosion, aber es macht uns zu schaffen", sagt Junghänel.

Nachdem sie lange leer gestanden hatten gibt es in Jugendherbergen, wie am Starnberger See, inzwischen eine Auslastung von 60 Prozent. Nach Possenhofen fahren jetzt Schulkinder und Lehrer aus ganz Deutschland. Nur bayerische Schüler sind nicht unter den Gästen. Bis Ostern sind in Bayern als Coronaaauflage Skilager und Klassenfahrt gestrichen.

Zur Eröffnung in Neuhausen im Juni verlost die Abendzeitung dann einige der 400 neuen Betten in coolen Schlaf-Kojen.