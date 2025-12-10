Internationaler Drogendealer festgenommen: Der Zugriff erfolgte mitten in Münchens Fußgängerzone

Langwierige Ermittlungen gegen den 39-Jährigen finden in der Innenstadt ihren erfolgreichen Abschluss. Es gibt konkrete Verbindungen zum Polizei-Schuss in Obersendling.

Dem 39-Jährigen wird als Teil eines breiten Netzwerks der internationale, hochfrequente Handel mit Kokain im dreistelligen Kilogrammbereich vorgeworfen. (Symbolbild)

Es war der dramatische Höhepunkt einer intensiven, teils verdeckt geführten jahrelangen Ermittlung in der Rauschgiftszene. Polizei und Landeskriminalamt haben größere Mengen Drogen, Schusswaffen und mehr als 50.000 Euro beschlagnahmt. Zwei Verdächtige sind gefasst, gegen einen 34-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Drogenhändler gefasst: Zusammenhang mit Polizei-Schuss in Obersendling

Er soll am Dienstag vergangener Woche (2. Dezember) versucht haben, in Obersendling einen Polizisten mit dem Auto zu überfahren. Der 34-Jährige führte nach außen ein völlig unauffälliges Leben. Er wohnte in einem Mehrfamilienhaus in der Constanze-Hallgarten-Straße. Drogenfahnder des Polizeipräsidiums München hatten den Auftrag, ihn am Dienstagabend vergangener Woche festzunehmen.

Doch der Verdächtige schien geahnt zu haben, dass er kurz davor stand, enttarnt zu werden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Hals über Kopf versuchte der 34-Jährige Minuten vor dem Zugriff zu fliehen. Er stieg in einen in der Tiefgarage abgestellten 1er-BMW.

Zugriff in Obersendling nur Stunden nach spektakulärer Polizeiaktion in der City

Oben an der Ausfahrt erwartete ihn die Polizei, die bereits alles abgeriegelt hatte. Der 34-Jährige gab Gas und hielt direkt auf die Beamten zu. Sie eröffneten das Feuer. Einer der Beamten traf den Flüchtenden am Unterarm. Das Auto kam nicht mehr weit. Ein Polizeiauto stellte sich quer, stoppte den Fluchtwagen. Der Fahrer wurde überwältigt, abgeführt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Zugriff in Obersendling erfolgte nur Stunden nach einer zweiten spektakulären Polizeiaktion in der Innenstadt: Drogenfahnder des LKA nahmen dabei am Mittag in der Fußgängerzone einen 39-Jährigen fest. Er wird verdächtigt, jahrelang in großem Stil mit Kokain gehandelt zu haben, sagte ein LKA-Sprecher. Man gehe von einer Menge "im dreistelligen Kilogrammbereich" aus.

War der 39-Jährige "der mutmaßliche Kopf des Drogen-Netzwerks"?

Nach AZ-Informationen soll es sich um insgesamt mehr als 500 Kilo Kokain handeln. Nach LKA-Informationen soll er eine wichtige Figur im Kokainhandel gewesen sein. "Ob er der mutmaßliche Kopf des Drogen-Netzwerks war, müssten weitere Ermittlungen zeigen", sagte ein LKA-Sprecher.

Die Beamten der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts München waren dem Mann bereits seit 2021 auf der Spur: Jetzt nahmen sie den international tätigen Kokainhändler unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I also in der City fest.

Die Festgenommenen arbeiteten beide in dem Rauschgift-Netzwerk

Der in München lebende Kroate hatte sich vermutlich im Herbst 2024 nach Bosnien abgesetzt. Als er Anfang vergangener Woche nach München zurückkam, nahmen ihn LKA-Ermittler ins Visier. Beamte einer Spezialeinheit (SEK) stellten und überwältigten ihn. Der Mann gilt als extrem gefährlich.

Er habe, so der LKA-Sprecher, "in der Hierarchie der Gruppierung der Organisierten Kriminalität zuletzt eine herausgehobene Rolle eingenommen". Der 39-Jährige, der in der Fußgängerzone festgenommen wurde, hat mit dem 34-Jährigen aus Obersendling in dem Rauschgift-Netzwerk zusammengearbeitet, bestätigte der LKA-Sprecher.

Rauschgiftfunde in den Wohnungen der beiden Verdächtigen

In der Wohnung des Mannes haben Fahnder "rund 4,5 Kilogramm Kokain, eine größere Summe Bargeld sowie eine kleine Menge Marihuana gefunden". Die Ermittler stellten zudem weitere Beweismittel, diverse Dokumente und Speichermedien sicher. Darüber hinaus wurden einige teure Armbanduhren beschlagnahmt.

In der Wohnung des zweiten Verdächtigen (34) in Obersendling fand die Polizei ebenso Rauschgift: rund fünf Kilogramm der synthetischen Droge Amphetamin, rund 50.000 Euro in bar, falsche Ausweispapiere, Handys und eine schusssichere Weste.

In der Wohnung lagen drei scharfe Schusswaffen. Nach AZ-Informationen waren sie aufmunitioniert und feuerbereit. In der Tiefgarage standen mehrere Autos des Verdächtigen. Gegen den Mann wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Er und der 39-Jährige sitzen beide in U-Haft. Bei den Festnahmen waren über 60 Beamte des LKA und des Präsidiums im Einsatz.