In Münchner Krankenhaus: Radfahrer (83) stirbt nach Sturz

Vier Tage nach seinem Sturz mit einem Pedelec ist ein 83-jähriger Mann in einer Klinik seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.

Der 83-Jährige verletzte sich bei dem Sturz am Kopf und kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Der Münchner war am vergangenen Donnerstag (26. Februar) gegen 15.45 Uhr mit einem KTM-Pedelec auf dem Radweg Hochleite stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe der Braunstraße 6 "alleinbeteiligt ohne Fremdverschulden" stürzte, teilte die Polizei mit.

"Ohne Fremdverschulden" gestürzt: Radfahrer erleidet Kopfverletzungen

Der 83-Jährige zog sich dabei Kopfverletzungen zu und wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hier verstarb der Mann am Montag (2. März). Die Polizei ermittelt weiter und verwies darauf, dass der Radfahrer keinen Helm trug.

Durch das Tragen von Fahrradhelmen könnten Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden, heißt es dazu: "Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden, entsprechende Helme zu tragen."