Immenser Schaden bei Feuer in Münchner Apple-Labor

Die in dem Gebäude installierten Brandschutzanlagen verhindern Schlimmeres. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.

In dem Labor befanden sich unter anderem sensible Messgeräte sowie Platinen eines Herstellers für Mobilfunkgeräte. (Symbolbild)

Am Montagabend hat es in einem Labor des Technologie-Konzerns Apple gebrannt. Das Unternehmen teilt sich das betroffene Gebäude nach AZ-Informationen mit einigen anderen Firmen. Das offizielle deutsche Hauptquartier von Apple residiert in der Arnulfstraße 19.

Brandschutz im Gebäude verhindert Schlimmeres

Wie die Feuerwehr berichtet dämmte eine Sprinkleranlage das Feuer gegen 20.30 Uhr ein und verhinderte so ein Ausbreiten des Brandes.

Die im Gebäude verbauten brandschutztechnischen Einrichtungen hatten den Angaben zufolge das Feuer erkannt und die Brandmeldeanlage ausgelöst: "Gleichzeitig wurde durch die Sprinkleranlage die Brandbekämpfung eingeleitet und der Feuerwehr automatisch gemeldet."

"Sensible Messgeräte sowie Platinen" im betroffenen Labor

In dem Labor stießen die Einsatzkräfte auf ein noch schwelendes Klimagerät, das dann abgelöscht wurde. Durch die ausgelöste Sprinkleranlage war zudem eine größere Menge Wasser in das Labor gelangt, sodass ein Kleinalarmfahrzeug mit einem weiteren Wassersauger anrücken musste. Nach knapp einer Stunde war das Wasser auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern weitgehend entfernt.

"In dem Labor befanden sich unter anderem sensible Messgeräte sowie Platinen eines Herstellers für Mobilfunkgeräte", so die Feuerwehr.

Aufgrund der hochwertigen technischen Ausstattung sei ein erheblicher Sachschaden entstanden, das genaue Ausmaß ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich.