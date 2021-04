Im Münchner Werksviertel: Ein Holzhaus, das nicht öko aussieht

Das grüne Gebäude im Werksviertel soll einen positiven Beitrag zur Ökobilanz leisten.

Berg am Laim - Am Rande des Werksviertels verbinden sich deutsche und skandinavische Tradition: Innerhalb des sogenannten "iCampus" an der August-Everding-Straße entsteht das Bürogebäude "i8" als Holz-Hybrid-Konstruktion.

Gesundes Leben und kreative Arbeit

"Von den zehn Gebäuden des Campus sticht es mit eigener Identität sofort ins Auge", schreibt der Münchner Entwickler R & S Immobilienmanagement, der hier auf Nachhaltigkeit setzen möchte. Architekt ist der Däne Mads Mandrup Hansen. In seiner Heimat hat er den Lego-Campus entworfen und den Firmenhauptsitz der Biermarke Carlsberg. "Mit dem "i8" verbinden wir die Prinzipien eines gesunden Lebens mit der Idee agiler und kreativer Arbeit", erklärt Hansen.

Holz und Licht sollen im Inneren für Wohlfühlatmosphäre sorgen. © C.F. Moller Architects

Sein Bürogebäude wird das erste Holz-Hybrid-Gebäude auf dem früheren Industriegelände. Holz ist ein gesunder Baustoff, der CO 2 bindet. Der hohe Holzanteil im Innenraum soll für ein gutes Raumklima sorgen. Offene Foyers, schwebende Treppen und ein Atrium aus Holzmaterial sollen visuellen Kontakt und Austausch zwischen den Etagen erleichtern.

Für eine natürliche Wirkung: Die i8-Fassade ist aus recyceltem Aluminium und in gedämpftem Grün geplant. © C.F. Moller Architects

Holzgebäude spielen eine Rolle bei der Minimierung der Umweltbelastung durch den Bausektor. Die Bauherren streben für das "i8" das höchste Zertifikat der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen an.