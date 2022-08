Im Aufzug zur Wohnung überfallen: Räuber verlangt Bares

Ein Unbekannter fährt mit einem 27-jährigen Laimer zu Feierabend im Aufzug mit. Plötzlich zückt er ein Messer.

Laim - Als er am Montagabend gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, wurde ein 27-jähriger Laimer im Hauseingang von einem ihm unbekannten Mann begleitet, der sich kurze Zeit darauf als Räuber entpuppen sollte.

Im Aufzug hoch in den zwölften Stock begleitete die beiden zunächst noch eine Frau. Nachdem diese im zweiten Stock den Aufzug verließ, versperrte der Räuber seinem Opfer den Weg und zückte ein Messer. Zunächst unverständlich, dann auf Englisch verlangte er Bargeld. Einen Hundert-Euro-Schein konnte er so erbeuten.

Im Aufzug mit Messer bedroht

In der zwölften Etage angekommen, trafen der Räuber und sein Opfer noch einmal auf eine Nachbarin. Bei der Gelegenheit gelang dem 27-Jährigen die Flucht über die Treppe in seine Wohnung. Von dort aus kontaktierte er via Onlineformular die Polizei.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Hausbewohnerinnen, die dem Räuber und seinem Opfer im Haus begegnet sind. Und auch nach weiteren Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten. Der Raub geschah im Bereich der Hauzenbergerstraße, Zschokkestraße, Westendstraße und Elsenheimer Straße in Laim.

Täterbeschreibung der Polizei

Laut Polizei ist der Täter etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist dunkelhäutig, schlank und hat schwarze, kurze, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck, dazu noch einen dünnen schwarzen Pullover mit roter Umrandung am Kragen. Das Messer war marineblau und zwischen zehn und zwölf Zentimeter lang.

Sachdienliche Hinweise können beim Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Dienststelle gegeben werden.