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Illegaler Autofriedhof in München: Schrottautos sorgen seit Jahren für Ärger

Direkt am Riemer Park in München steht eine ungewöhnliche Ansammlung aus Schrottautos, Transportern und sogar einem Foodtruck. Der sogenannte Autofriedhof beschäftigt die Behörden seit Jahren – denn die rechtliche Situation macht eine Lösung schwierig.
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Einige der auf dem Gelände abgestellten Fahrzeuge wirken stark beschädigt oder nicht mehr fahrbereit. Der sogenannte Autofriedhof am Riemer Park beschäftigt die Münchner Behörden seit Jahren. (Symbolbild)
Einige der auf dem Gelände abgestellten Fahrzeuge wirken stark beschädigt oder nicht mehr fahrbereit. Der sogenannte Autofriedhof am Riemer Park beschäftigt die Münchner Behörden seit Jahren. (Symbolbild) © IMAGO/wassilis aswestopoulos

Am Riemer Park in München befindet sich eine ungewöhnliche Freiluft-Sammlung aus abgestellten Schrottautos, Transportern und weiteren Fahrzeugen. Der sogenannte illegale Autofriedhof sorgt seit Jahren für Diskussionen und stellt die zuständigen Behörden vor große Herausforderungen. Während die Ansammlung von Fahrzeugen vielen Besuchern sofort ins Auge fällt, gestaltet sich die rechtliche Bewertung des Falls kompliziert. Genau diese schwierige Rechtslage erschwert es den Behörden, gegen den Autofriedhof vorzugehen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Warum das Gelände zu einem echten Problemfall geworden ist und weshalb die Fahrzeuge dort trotz der anhaltenden Diskussionen noch immer stehen, zeigt das Video aus der TV-Sendung Abendschau - Der Süden des Bayerischen Rundfunks

 

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18 Kommentare
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  • Andi K vor 53 Minuten / Bewertung:

    Die Schrottautos haben auch Parkplätze belegt. Habe das zig mal an Polizei und der Stadt gemeldet. Und jetzt Parkverbot und Poller? Wo bitte schön können denn Besucher des Riemer Parks parken??

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  • wolfi2 am 14.06.2026 08:14 Uhr / Bewertung:

    auf Privatgelände muss der Grundstückseigentümer in Vorleistung gehen und kann dann das Geld einklagen ....

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  • FRUSTI13 am 13.06.2026 10:13 Uhr / Bewertung:

    Das ist ja jetzt nun wirklich nichts außergewöhnliches in München! Es gibt viele Stellen/ Orte, wo jahrelang vergammelte/ versiffte Anhänger, Wohnwägen ect. rumstehen. So z.B. in der Parallelstraße zur Garmischer Autobahn, oder Agnes-Bernauer-Str. zwischen Westbad und Willibaldplatz. Solche Stellen kennt vermutlich jeder in München!?

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