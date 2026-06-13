Illegaler Autofriedhof in München: Schrottautos am Riemer Park sorgen seit Jahren für Ärger

Direkt am Riemer Park in München steht eine ungewöhnliche Ansammlung aus Schrottautos, Transportern und sogar einem Foodtruck. Der sogenannte Autofriedhof beschäftigt die Behörden seit Jahren – denn die rechtliche Situation macht eine Lösung schwierig.

Am Riemer Park in München befindet sich eine ungewöhnliche Freiluft-Sammlung aus abgestellten Schrottautos, Transportern und weiteren Fahrzeugen. Der sogenannte illegale Autofriedhof sorgt seit Jahren für Diskussionen und stellt die zuständigen Behörden vor große Herausforderungen. Während die Ansammlung von Fahrzeugen vielen Besuchern sofort ins Auge fällt, gestaltet sich die rechtliche Bewertung des Falls kompliziert. Genau diese schwierige Rechtslage erschwert es den Behörden, gegen den Autofriedhof vorzugehen und eine dauerhafte Lösung zu finden. Warum das Gelände zu einem echten Problemfall geworden ist und weshalb die Fahrzeuge dort trotz der anhaltenden Diskussionen noch immer stehen, zeigt das Video aus der .