Hubschrauber in der Luft, SEK am Boden: Großeinsatz der Münchner Polizei am Gasteig

Großeinsatz der Münchner Polizei am Sonntag in Haidhausen. Bewaffnete Einheiten und ein Hubschrauber rückten zum Einsatzort in der Nähe des Gasteig aus.

01. August 2021 - 14:50 Uhr | AZ

Die Polizei setzte am Sonntagnachmittag auch einen Hubschrauber ein. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Haidhausen – Am Sonntagnachmittag ist die Polizei mit zahlreichen Einheiten zum Gasteig ausgerückt. Auch ein Hubschrauber wurde hinzugezogen, der für längere Zeit über dem Einsatzort kreiste. Die Polizei errichtete rund um den Gasteig Straßensperren und bat die Bevölkerung, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ersten Informationen zufolge soll ein Familienstreit der Auslöser für den Großeinsatz gewesen sein. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst auf AZ-Anfrage nicht machen. Mehr Informationen später hier.