Horrorszenario: Frau am Marienplatz zwischen U-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt

Ein Sturz am Bahnsteig vom U-Bahnhof Marienplatz findet ein glimpfliches Ende. Mitarbeiter des Rettungsdienstes sind zufällig in der Nähe, die Feuerwehr hat passende Hilfsmittel zur Hand.

Bei ihrem Sturz geriet die Frau an der Station Marienplatz in den Spalt zwischen einer U-Bahn und dem angrenzenden Bahnsteig. (Archivbild)

Glück im Unglück: Aus bisher ungeklärter Ursache ist eine Frau am U-Bahnhof Marienplatz zwischen eine U-Bahn und den Bahnsteig geraten. Die Feuerwehr greift rettend ein.

U-Bahnhof Marienplatz: Frau zwischen U-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt

Die etwa 30 Jahre alte Frau war am Dienstag gegen 8.30 Uhr in den Spalt zwischen einem stehenden U-Bahnzug und dem angrenzenden Bahnsteig "im Bereich des Kniegelenks" eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr.

Eine eigenständige Befreiung sei nicht mehr möglich gewesen: "Die Besatzung eines Rettungswagens war bereits aufgrund eines anderen Notfalls vor Ort und übernahm umgehend die Erstversorgung."

Münchner Feuerwehr setzt sogenanntes Hebekissen ein

Um die Frau möglichst schnell und schonend zu befreien, nutzten die Einsatzkräfte sogenannte Hebekissen, mit denen sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahnzug entscheidend vergrößerten.

Auf diese Weise wurde die Frau aus ihrer misslichen Lage gerettet und blieb unverletzt – nach kurzer ambulanter Versorgung durch den Notarzt konnte sie den Ort des Geschehens verlassen.