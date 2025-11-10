In der Nacht auf Sonntag brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Weil Passanten der Münchner Feuerwehr Hilferufe aus den Flammen melden, ist schnelles Handeln der Einsatzkräfte gefragt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lerchenau muss die Münchner Feuerwehr einen schwer verletzten Mann aus den Flammen retten, der noch vor Ort reanimiert wurde.

Als die ersten Einsatzkräfte in der Nacht auf Sonntag gegen 23.30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus in der Himmelsschlüsselstraße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss, teilt die Feuerwehr mit.

Nachdem Passanten die Feuerwehr darüber informiert hatten, dass sich im ersten Obergeschoss noch eine Person befinde, die um Hilfe gerufen habe, seien die Einsatzkräfte umgehend dazu übergegangen, "die Flammen mit einem Hohlstrahlrohr" zu bekämpfen, um so einem Atemschutztrupp über eine tragbare Leiter einen Zugang zu ermöglichen.

50-Jähriger muss vor Ort reanimiert werden und kommt ins Krankenhaus

Zeitgleich sei die Drehleiter vorbereitet "und ein Innenangriff mit mehreren Hohlstrahlrohren gestartet worden". Ein Atemschutztrupp fand den vermissten Mann und rettete ihn in den Korb der Drehleiter.

Der 50-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und kam dann in den Schockraum einer Münchner Klinik. Zwei leicht verletzte Personen konnten über das Treppenhaus gerettet werden.

Bei den dann folgenden aufwendigen Nachlöscharbeiten wurden weitere Wohneinheiten kontrolliert und entraucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liege "im sechsstelligen Bereich", so die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.