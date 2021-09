Hier entsteht ein Bürokomplex mit 20.000 Quadratmetern Fläche

In Obersendling sollen bis Ende 2023 20.000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Auch Stellplätze für E-Autos sind geplant.

Das Büroprojekt "Fabrik" soll bis Ende 2023 in der Steinerstraße 11/ Ecke Tölzer Straße 5 entstehen.

Obersendling - Das Immobilienunternehmen Becken plant mit der Hanse-Merkur Grundvermögen AG ein Projekt zur Büroprojektentwicklung in München.

Standort ihrer "Fabrik" soll die Steinerstraße 11/ Ecke Tölzer Straße 5 in Obersendling sein, wie beide Unternehmen mitteilen. Auf dem rund 5.200 Quadratmeter großen Grundstück will Becken demnach 20.000 Quadratmeter Mietfläche mit variablen Nutzungseinheiten von 400 bis 1.100 Quadratmetern Größe errichten. Die Flächen erfüllten "zukunftsfähige Ausstattungskriterien für digitale Infrastrukturlösungen, Energieoptimierung und Nachhaltigkeit". In einer Tiefgarage soll es 184 Stellplätze und Ladestationen für Elektro- und Hybridautos geben, außerdem einen Fahrradkeller und Fahrradaufzug. Bis Ende 2023 soll das Gebäude fertiggestellt sein.