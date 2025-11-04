Die Münchner Feuerwehr rückt aus, um einen Hund von einem Hausdach zu retten. Nach getaner Arbeit bleibt offen, wem das Tier gehört.

Der kleine Hund war in acht Meter Höhe auf einem Hausdach in der Keferloherstraße unterwegs.

Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr haben in Milbertshofen einen Hund vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet. Unklar bleibt, wem der Vierbeiner gehört und wie er auf das Dach gekommen ist.

Feuerwehr-Einsatz: Wie ist der Hund aufs Hausdach gekommen?

Die Feuerwehrleute waren am Montag gegen 14.15 Uhr in die Keferloherstraße alarmiert worden. "Ein herrenloser Hund befand sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in etwa acht Metern Höhe", heißt es in der Mitteilung.

Der Versuch, den Hund über die Drehleiter zu retten, sei "leider erfolglos" geblieben. "Mit viel gutem Zureden und ausreichend Leckerli" sei es schließlich gelungen, das Tier zu einem Dachfenster zu locken und in Sicherheit zu bringen.

Wie der Hund auf das Hausdach gekommen ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Und: "Wer sachdienliche Hinweise zur Identität des Hundes geben kann, kann sich bei der Pressestelle der Berufsfeuerwehr München melden."

Die Pressestelle erreichen Sie telefonisch unter 089/2353 31311 oder per E-Mail unter presse.feuerwehr@muenchen.de