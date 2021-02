Hauseigentümer will bauen: Kahlschlag in Schwabing!

privat 5 Alte Bergahorne, eine Zierkirsche, ein Walnuss- und Aprikosenbaum - alles umgeholzt im Hinterhof an der Herzog-/Apianstraße. Auch der Efeu, der die Brandschutzmauer bewachsen hat, ist abgerissen. In diese Nische des Hofs will der Eigentümer einen vierstöckigen Neubau stellen.