Hauptbahnhof München: Mann wird aus Gleis gerettet – und rastet dann aus

Ein 34-jähriger Mann hat am Münchner Hauptbahnhof für Aufsehen gesorgt: Erst stürzt er ins Gleis, dann wird er gerettet, und schließlich wütet er in Richtung der Bundespolizisten.

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Blick auf den Starnberger Flügelbahnhof: Der Mann ist polizeilich bisher nicht aufgefallen und muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (Symbolbild)

Das Polizeipräsidium hat Dienstag gegen 12.40 Uhr die Bundespolizeiinspektion München über eine hilflose Person informiert: Ohne äußere Einflüsse sei ein Mann ins Gleis 33 am Starnberger Flügelbahnhof gefallen.

Hauptbahnhof München: Mann fällt ins Gleisbett und rastet dann aus

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, half eine beherzt eingreifende und bislang unbekannte Person dem Gestürzten aus dem Gefahrenbereich wieder heraus – der 34-Jährige blieb unverletzt.

Während der polizeilichen Kontrolle habe sich der Mann "zunehmend aggressiv" verhalten und mehrmals versucht, sich der Maßnahme zu entziehen.

Mehrere Streifen der Bundespolizei nehmen den Mann mit zur Dienststelle

Die Beamten versuchten zunächst, ihn zu beruhigen und stellten fest, dass der Mann an einer Sehbehinderung leidet: Um zu verhindern, dass er erneut in den Gleisbereich stürzt, hielten ihn die Bundespolizisten den Angaben zufolge fest.

Der 34-Jährige versuchte daraufhin, sich "mehrmals mit erheblicher Kraft" loszureißen und leistete im weiteren Verlauf wiederholt "massiven Widerstand" gegen die Streife, die dann Unterstützung anforderte. Mehrere Streifen nahmen den Afghanen anschließend mit zur Dienststelle.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Er ist polizeilich bisher nicht aufgefallen und muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.