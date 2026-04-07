Bei einem Brand in einer Küche eines Altenheims wird eine Frau verletzt. Die Feuerwehr hebt das umsichtige Handeln des Pflegepersonals hervor.

Bei einem Brand in einer Küche eines Altenheims in Haidhausen ist eine Frau verletzt worden.

Der Rettungsdienst musste etwa 20 Menschen betreuen, eine Mitarbeiterin kam vorsorglich ins Krankenhaus. "Dass bei dem Brand nicht mehr Verletzte zu beklagen waren, ist vor allem dem schnellen und richtigen Handeln des Pflegepersonals zu verdanken", teilte die Münchner Feuerwehr am Dienstag mit: "Die Verlegung in rauchfreie Bereiche hat in diesem Fall Leben gerettet."

Altenheim: Mitarbeiterin meldet ein Feuer in einer Gemeinschaftsküche

Am Karfreitag (3. April) seien die Einsatzkräfte gegen 9 Uhr wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage zu einem Altenheim in der Gravelottestraße ausgerückt, unterwegs habe man weitere Einheiten alarmiert, weil zusätzlich der Notruf einer Mitarbeiterin die Leitstelle erreichte. Die Frau meldete ein Feuer im Bereich einer Gemeinschaftsküche.

Während die Feuerwehrleute noch unterwegs gewesen seien, hätten Mitarbeiter des Altenheims alle gefährdeten Bewohner "in sichere Bereiche" gebracht.

Der Rettungsdienst betreute etwa 20 Personen, eine Mitarbeiterin musste vorsorglich ins Krankenhaus. © Berufsfeuerwehr München

Auch die sogenannte Brandfallsteuerung, also alle technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Abschaltung der Lüftungsanlage und die automatische Schließung der Rauchschutztüren, habe reibungslos funktioniert.

"Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem Küchenbereich entgegen", so die Feuerwehr. Ein Stoßtrupp habe die Brandbekämpfung eingeleitet, ein weiterer Stoßtrupp die darüberliegenden Bereiche kontrolliert.

Der betroffene Gebäudeabschnitt ist den Angaben zufolge bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Bewohner kehrten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre privaten Bereiche zurück. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.