Die Kenntnisse des Morsealphabets haben einem 79-Jährigen aus Harlaching möglicherweise das Leben gerettet. Zuvor liegt er zwei Tage hilflos in seiner Wohnung.

Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, vernahm eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Harlaching Klopfgeräusche in ihrer Wohnung. Da sie das Klopfen an das SOS-Signal erinnerte, alarmierte die Frau die Polizei, da die Geräusche aus dem Nachbarhaus zu kommen schienen.

Eine Polizeistreife fuhr zur angegebenen Adresse, vor Ort konnten die Beamten eine Wohnung lokalisieren, aus dem die Klopfgeräusche kamen. Hinter der Eingangstür konnte eine Person ausgemacht werden, die auf dem Boden lag. Daraufhin verständigten die Polizeibeamten die Feuerwehr. Die konnte sich durch ein Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen und trafen dort einen 79-jährigen Mann an, der aufgrund eines Schwächeanfalls auf dem Boden lag und nicht mehr ohne Hilfe aufstehen konnte.

Der Mann gab an, dass er sich schon seit Montagabend, also seit zwei Tagen, in dieser hilflosen Situation befand. Mithilfe des SOS-Signals aus dem Morsealphabet, welches er klopfte, machte er auf seine Lage aufmerksam, welches dann glücklicherweise von einer Nachbarin gehört wurde und ihm möglicherweise das Leben gerettet hat.

Der dehydrierte und körperlich geschwächte 79-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort notversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.