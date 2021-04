Harlaching: Dachdecker verletzt sich bei Sturz von Leiter

Beim Sturz von einer Leiter verletzt sich ein 41-jähriger Dachdecker am Kopf.

Harlaching - Mit den Informationen "Person schwer verletzt - von der Leiter gefallen" wurden am Donnerstagmittag ein Notarzt, ein Rettungswagen und die Feuerwehr in die Reisachstraße gerufen.

Dachdecker zieht sich bei Sturz Platzwunde zu

Wie die Feuerwehr berichtet, stürzte ein 41-jähriger Dachdecker aus vier Metern Höhe von einer Leiter und schlug mit dem Hinterkopf am Boden auf.

Da er bei der Erstversorgung über starke Schmerzen im Brustwirbelbereich klagte und sich zudem eine stark blutende Platzwunde am Kopf zuzog, wurde er in Begleitung des Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.