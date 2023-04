Hakenkreuze und Reichskriegsflaggen: Mann klebt Nazi-Plakate an Hauswand in Untersendling

Im Münchener Stadtteil Untersendling hat eine 46-jährige Frau bemerkt, wie Plakate mit NS-Symbolik an einer Hauswand angebracht wurden. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Täter.

Die Polizei entfernte in Untersendling Plakate mit verfassungsfeindlichen Symbolen und Parolen. (Symbolbild)

Untersendling - Der bisher noch unbekannte Mann klebte am Montagabend gegen 20.25 Uhr mehrere Plakate mit NS-Symbolen und -Sprüchen an die Wand eines Mehrfamilienhauses in Untersendling. Als der Täter merkte, dass er durch eine Zeugin beobachtet wurde, ergriff er blitzartig die Flucht.

Polizei entfernt Zettel mit Hakenkreuzen und rechtsradikalen Parolen

Die 46-jährige Münchenerin wählte umgehend den Polizeinotruf. Die Beamten entfernten die DIN A4-Zettel, auf denen unter anderem Hakenkreuze, die Reichskriegsflagge abgebildet und Parolen wie "Deutschland, wehr dich" oder "Deutschland, erwache" zu lesen waren.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen ergaben noch keine Hinweise auf den Täter. Die Zeugin beschrieb ihn als kräftig und mit Strickmütze, dunkler Winterjacke sowie dunklen Jeans bekleidet. Die Ermittlungen wurden an das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität) übergeben.