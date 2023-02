Hähne bei lebendigem Leib mariniert und gequält: PETA setzt Belohnung aus

Am Dienstag wurden in Freiham zwei Hähne entdeckt, die Oper von Tierquälern wurden. Eines der beiden Tiere lag geköpft in einer Mülltonne. Nun hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Belohnung zur Ergreifung des oder der Täter ausgesetzt.

10. Februar 2023 - 15:54 Uhr | André Wagner

Zwei Hähne wurden in Freiham in Mülltüten entsorgt, einer hat überlebt. © Tierrettung München

Freiham - Der Anblick war sicherlich nichts für sanfte Gemüter. Am Dienstag entdeckten Passanten in der der Ria-Burkei-Straße einen Hahn frei herumlaufen, der bei lebendigem Leib mariniert wurde. Mitarbeiter der alarmierten Tierrettung und der Feuerwehr entdeckten wenig später ein weiteres Tier in einer Mülltüte, doch für diesen Hahn kam leider jeder Hilfe zu spät. Enthauptet lag er zwischen Zigarettenstummeln, Zeitungspapier und Küchenabfällen. Lesen Sie auch Grausiger Fund in Freiham: Tierschützer finden geköpften Hahn in Mülltüte X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Der zweite Hahn konnte eingefangen werden und wurde um Anschluss in der Vogelklinik Oberschleißheim notversorgt und von der öligen, körnigen Gewürzmischung im Gefieder, den Augen und Schleimhäuten befreit. Die Mitarbeiter tauften das fünf bis sechs Monate alte Tier, das sein Dasein bis auf Weiters nun im Tierheim fristen darf, auf den Namen "Curry". Zwei Hähne wurden in Freiham in Mülltüten entsorgt, einer hat überlebt und lebt derzeit im Tierheim. Dort wurde er auf den Namen "Curry" getauft. © Tierrettung München Anzeige erstattet und Belohnung ausgesetzt Damit aber nicht genug. Der Tierschutzverein München hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, vielmehr handelt es sich dabei um eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Tierquälerei kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Damit der oder die unbekannten Täter, die den beiden Hähnen dieses Leid zugefügt haben, ihre gerechte Strafe bekommen, hat die Tierrechtsorganisation PETA eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des oder der Täter führen. Lesen Sie auch Abenteuerliche Rettung: Fuchs baumelt von Stahltreppe X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Tierschutzverein und PETA suchen Zeugen Das Tierschutzverein München und PETA bitte Zeugen, die Aussagen zu dem Fall machen können, sich telefonisch oder per Mail zu melden – auch anonym. Beobachtungen können auch bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden. Tierschutzverein München:

089/92100014

l.schuebel@tierschutzverein-muenchen.de PETA:

0711/8605910

whistleblower@peta.de