Grün-Rot ist sich einig: Geburtsklinik Neuperlach bleibt wohl – vorerst

Grün-Rot im Stadtrat will den Standort mindestens sechs Jahre erhalten.

Foto: Archiv Das Klinikum in Neuperlach: Hier kommen weiter Kinder zur Welt.

Neuperlach - Der Protest war riesig. Und hat offenbar Früchte getragen. Die Geburtsklinik im städtischen Klinikum in Neuperlach soll nun doch erhalten bleiben, "zumindest für die nächsten sechs Jahre", wie es gestern in einer Mitteilung der Grünen hieß.

Geburtsklinik Neuperlach soll bleiben: Grün-Rot ist sich einig

SPD-Stadträtin Lena Odell erklärte, die Koalition sei sich bei dem Thema einig geworden.

Laut Grünen soll "2027 aufgrund aktueller Daten neu bewertet werden, wie sich die geburtsmedizinische Versorgung in München vor dem Hintergrund der neuen und stark erweiterten Geburtsstation im Krankenhaus Harlaching darstellt". In wenigen Jahren also kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.