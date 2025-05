Großhadern: Brand auf Baustelle am Münchner Klinikum

Am Dienstagabend ist es zu einem Brand auf einer Baustelle am Klinikum Großhadern gekommen. Ein Mitarbeiter griff laut Feuerwehr beherzt ein und verhinderte so Schlimmeres.

21. Mai 2025 - 10:58 Uhr

Am Dienstagabend ist es zu einem Brand auf einer Baustelle am Klinikum Großhadern gekommen. © Berufsfeuerwehr München

Um 18.26 Uhr meldete am Dienstagabend ein Anrufer der integrierten Leitstelle München einen Brand auf einem Baugerüst im fünften Stockwerk am Klinikum Großhadern in der Marchioninistraße. Ein Mitarbeiter des Klinikums ging sofort in das betroffene Stockwerk und unternahm eigene Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern. Keine Gefahr für Patienten und medizinisches Personal Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München nahmen ein Hohlstrahlrohr auf dem Gerüstturm vor und löschten unter Atemschutz die brennenden Baumaterialien ab. Anschließend wurde das Brandgut mit einem Baustellenaufzug nach unten gebracht und dort nochmals kontrolliert, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache sind der Feuerwehr nicht bekannt. © Berufsfeuerwehr München Der betroffene Bereich des Gebäudes wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Für Personen bestand keine Gefahr, da das betroffene Gebäude gerade umgebaut wird und sich dort zum Glück keine Patienten befanden. Da mehrere Personen in einem Klinikgebäude gegenüber der Brandstelle Druckknopfmelder betätigt hatten, löste in diesem Gebäudeteil die Brandmeldeanlage aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die betroffenen Bereiche und setzten die Feuermelder zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und die Brandursache sind der Feuerwehr nicht bekannt.