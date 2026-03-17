Großeinsatz: Münchner Feuerwehr rettet vier Menschen aus brennendem Haus

Ein Brand in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses löst einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr rettet vier Menschen – darunter die Bewohnerin der Brandwohnung.

Weil die Lage zunächst unübersichtlich war, hatte der Einsatzleiter zusätzliche Kräfte angefordert: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Düsseldorfer Straße musste die Münchner Feuerwehr vier Menschen in Sicherheit bringen.

Mehrfamilienhaus in Schwabing: Brand im sechsten Stock löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Der Notruf sei am Montag gegen 13 Uhr eingegangen, berichtete die Feuerwehr: Noch während die ersten Einsatzkräfte den Ort des Geschehens anfuhren, wählten demnach weitere Personen den Notruf und schilderten, dass bereits das Treppenhaus verraucht sei.

Die zuerst am Ort des Geschehens eintreffenden Einheiten bestätigten die Rauchentwicklung und starteten daraufhin umgehend "den Löschangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung".

Einsatzleiter fordert Verstärkung an

Weil den Angaben zufolge zunächst unklar war, inwiefern sich der Brand bereits auf andere Gebäudeteile ausgebreitet hatte und wie viele Personen insgesamt betroffen waren, orderte der Einsatzleiter Verstärkung, während die ersten Trupps bereits unter Atemschutz zur betroffenen Wohnung im sechsten Obergeschoss unterwegs waren.

"Außerdem positionierte der Einsatzleiter je eine Drehleiter auf den beiden gegenüberliegenden Seiten der Wohnung, um bei einem Brandüberschlag auf das darüberliegende Geschoss schnell eingreifen zu können", so die Feuerwehr.

Feuerwehr bringt vier Menschen in Sicherheit

Die Einsatzkräfte retteten die 83-jährige Bewohnerin und drei weitere Personen über das Treppenhaus, anschließend transportierte der Rettungsdienst die Frau in eine Münchner Klinik. Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr "brachten den Brand zügig unter Kontrolle" und verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens liegen bisher keine Informationen vor, die Polizei ermittelt.