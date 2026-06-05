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Großeinsatz der Münchner Feuerwehr: Garage geht in Flammen auf

Im Münchner Osten ist am Feiertag eine Garage vollständig ausgebrannt. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte durch einen massiven Löschangriff verhindert werden. 
Ralph Hub
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Die Feuerwehr München beim Brand einer Garage im Dukatenweg im Münchner Osten.
Die Feuerwehr München beim Brand einer Garage im Dukatenweg im Münchner Osten. © Feuerwehr

Mehrere Anwohner sahen am Donnerstagvormittag kurz vor 10 Uhr eine gewaltige Rauchentwicklung im Münchner Stadtteil Trudering. Sie schlugen bei der Feuerwehr Alarm, mehrere Löschfahrzeuge fuhren in den Dukatenweg.

Noch während der Anfahrt der Feuerwehr waren in weiteren Notrufen das laute Rauschen von Flammen und Knallgeräusche zu hören. Die Einsatzkräfte, die über die Bajuwarenstraße anrückten, konnten bereits auf Sicht eine Rauchsäule bestätigen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Garage, die unmittelbar an ein Wohnhaus in der dicht bebauten Siedlung grenzt, in Vollbrand.

Die ausgebrannte Garage.
Die ausgebrannte Garage. © Feuerwehr

Hausbewohner kann sich im letzten Moment retten

Der Bewohner des Hauses wurde von Nachbarn informiert. Er konnte sich selbst und sein Auto aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit bringen. "Der große Kräfteansatz", so ein Feuerwehrsprecher, "erlaubte sofort einen Löschangriff in zwei Abschnitten. Während mehrere Trupps die direkte Brandbekämpfung mit zwei Rohren einleiteten, konnten weitere Fahrzeugbesatzungen ebenfalls mit zwei Rohren das angrenzende Gebäude mit einer sogenannten Riegelstellung vor einem Flammenüberschlag im Dachbereich bewahren."

Durch die Fenster wurde das Wohnhaus leicht verraucht. Nach dem Einsatz eines Lüfters und der Kontrolle aller Räume konnte aber eine weitere Gefahr ausgeschlossen werden.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Eine Stunde nach den ersten Notrufen konnten die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr München "Feuer aus" melden und den Rückweg antreten. Zur Brandursache und der Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

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2 Kommentare
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  • Nobbse2710 am 05.06.2026 18:58 Uhr / Bewertung:

    Ein typisches Beispiel für München für eine Garage, die zweckentfremdet wird. Der Wagen wurde kurzfristig in Sicherheit gebracht. Stand aber nicht in der Garage.Denn wäre das Auto in der Garage gewesen, hätte es der Bewohner sicherlich nicht aus der brennenden Garage entfernen können.
    Und dann wird sich beschwert, dass auf der Straße kein Platz mehr zum Parken ist.

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  • tutwaszursache am 06.06.2026 12:14 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Nobbse2710

    Naja, wenn das Auto "im Gefahrenbereich" stand, dann stand es sehr wahrscheinlich eben nicht auf der Straße, sondern auf seinem Privatgrund vor der Garage. Ob diese zweckentfremdet wurde, lässt sich so nicht beurteilen. Die Garage wirkt recht groß, da kann durchaus trotz eingelagerter Brandlast noch Platz für das KFZ gewesen sein.

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