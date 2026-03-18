Großeinsatz der Feuerwehr in Fürstenried West

Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zum Glück wird niemand verletzt, unangenehme Folgen hat das Ganze für die Bewohner dennoch.

Weil das Feuer einen Sicherungskasten beschädigte, sind mehrere Wohnungen erst einmal ohne Strom.

In der Siedlung Neuforstenried in Fürstenried West direkt am Forstenrieder Park hat ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus einen Großeinsatz der Münchner Feuerwehr ausgelöst.

Brand in Kellerabteil: Feuerwehr kann Gefahr schnell beseitigen

Der Meldung vom Brand in dem Gebäude in der Hindelangstraße ging am Dienstag (17. März) gegen 13 Uhr via Notruf bei der Leitstelle ein, so die Feuerwehr. Mehrere Anwohner schilderten demnach ein verrauchtes Treppenhaus und hatten bereits das Haus verlassen.

"Durch zügiges Handeln" habe man den Brand in einem Kellerabteil schnell lokalisiert und die Flammen löschen können. Um den Keller gezielt zu entrauchen und den Treppenraum vom Rauch freizuhalten, kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Über einen Kellerschacht leiteten die Feuerwehrleute den Brandrauch ab, das überwiegend aus Kartonagen bestehende Brandgut wurde nach draußen geschafft.

Unangenehme Folgen des Feuers: Viele Hausbewohner sind ohne Strom

"Zur Brandursache und der Höhe der Schadenssumme liegen der Feuerwehr keine Informationen vor", hieß es weiter. Die Polizei ermittelt, bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die meisten der in dem Haus lebenden Menschen müssen allerdings erst einmal ohne Strom auskommen: Die Flammen beschädigten laut Feuerwehr nämlich einen im Kellerabteil befindlichen Sicherungskasten: "Daher sind alle Wohnungen oberhalb des Kellerabteils derzeit ohne Strom."