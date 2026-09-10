Großeinsatz an Esso-Tankstelle in München: Mann niedergestochen, 15-Jähriger in U-Haft

In der Nacht wird der Mitarbeiter einer Tankstelle in der Effnerstraße niedergestochen und muss notoperiert werden. Tatverdächtig ist ein Jugendlicher.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Kräfte des Münchner Unterstützungskommandos (USK) den Tatverdächtigen an einer Tram-Haltestelle in der Nähe der Tankstelle. (Symbolbild)

Update vom 10. September, 11.40 Uhr: Der tatverdächtige 15-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt. Er war am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden.

Erstmeldung vom 9. September: Die Münchner Polizei hat einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Spätestens am Donnerstag soll er vor dem Ermittlungsrichter stehen, um die Haftfrage zu klären. Es geht um ein versuchtes Tötungsdelikt, das Kommissariat 11 ermittelt in der Sache.

Großeinsatz in Bogenhausen: Mitarbeiter einer Tankstelle wählt Notruf

Was war passiert? Am Mittwoch (9. September) kurz nach Mitternacht hatte ein 30-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München den Notruf gewählt, berichtet die Polizei.

Der Mann habe mitgeteilt, dass er in einer Tankstelle in Bogenhausen arbeite und gerade überfallen worden sei. Er meldete Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, die ihm mit einem scharfen Gegenstand zugefügt worden seien. Daraufhin rückten über 20 Polizeistreifen zu der Esso-Tankstelle in der Effnerstraße aus.

30-Jähriger muss notoperiert werden – keine Lebensgefahr

Rettungsdienst und Notarzt versorgten den 30-Jährigen vor Ort, anschließend kam er in ein Münchner Krankenhaus. Die Polizei spricht von einer schweren Verletzung, der Mann "musste noch in der Nacht notoperiert werden". Nach aktuellem Stand bestehe keine Lebensgefahr.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen entdeckten Kräfte des Münchner Unterstützungskommandos (USK) den Tatverdächtigen gegen 0.55 Uhr etwa eineinhalb Kilometer von der Tankstelle entfernt an der Tram-Haltestelle Regina-Ullmann-Straße und nahmen ihn fest. Die Straßenbahnen fahren bis 1 Uhr nachts.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen mit deutsch-irakischer Staatsangehörigkeit. Der Junge ist Schüler, wohnt in Bogenhausen und fiel in diesem Jahr bereits wegen eines Raubdeliktes auf.