Großbrand in München-Trudering: Rauchsäule steht über der Stadt

In einer Autowerkstatt ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Rauchsäule ist über der Stadt zu sehen.

Trudering - Wie ein Feuerwehrsprecher der AZ auf Nachfrage bestätigte, brennt es am Freitagmittag in einer Autowerkstatt in der Irmelastraße in Trudering. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Rauchsäule ist weit zu sehen, auch vom Mittleren Ring aus. Was genau dort brennt, ist noch unklar. Die Feuerwehr ist mit Großaufgebot im Einsatz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, ist wegen des Brands auch die Wasserburger Landstraße zwischen der Reiserstraße und der Feldbergstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Die MVG gibt Umleitungen der drei Buslinien 185, 192 und 193 bekannt: Es wird in beiden Richtungen zwischen Friedenspromenade und Kulturzentrum Trudering umgeleitet. Die Haltestelle Nikolaus-Prugger-Weg kann nicht bedient werden.

Mehr Informationen in Kürze.