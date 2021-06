Großbrand in München-Trudering: Werkstatt und Autos in Flammen

In einer Autowerkstatt in München ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Rauchsäule war über der ganzen Stadt zu sehen.

04. Juni 2021 - 16:53 Uhr | Ralph Hub

Thomas Gaulke 6 Über 80 Feuerwehrmänner sind damit beschäftigt, den Großbrand zu löschen. Thomas Gaulke 6 Zahlreiche Schaulustige haben sich vor der brennenden Autowerkstatt versammelt. Thomas Gaulke 6 Die Halle stand komplett in Flammen. Einige davorstehende Autos sehen unbeschadet aus... Thomas Gaulke 6 ...auf andere ist das Feuer übergesprungen. Thomas Gaulke 6 Seit dem Mittag ist die Münchner Feuerwehr damit beschäftigt, den Großbrand in Trudering zu löschen. Thomas Gaulke 6 Ein Feuerwehrmann gönnt sich eine Pause von den Löscharbeiten.

Trudering -Die Rauchsäule stand am Freitag hoch über der Stadt. Selbst vom Mittleren Ring aus war der Qualm über Trudering noch zu sehen. Eine Autowerkstatt an der Kreuzung Wasserburger Land- und Irmelastraße stand in Flammen. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, krachte mit Getöse die Decke der Halle in sich zusammen. Auch Mercedes-Modelle auf dem Hof wurden beschädigt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Bereich um den Großbrand großräumig abgesperrt Die Feuerwehr sperrte während der Löscharbeiten einen Teil der Wasserburger Landstraße zwischen der Reiserstraße und der Feldbergstraße in beiden Richtungen. Die MVG musste Umleitungen bei den drei Buslinien 185, 192 und 193 einrichten: Es wurde in beiden Richtungen zwischen Friedenspromenade und Kulturzentrum Trudering umgeleitet. Die Haltestelle Nikolaus-Prugger-Weg konnte nicht bedient werden. Die Feuerwehr war mit rund 80 Mann und knapp 30 Fahrzeugen im Einsatz. Über die Brandursache lagen am Freitag noch keine Informationen vor.