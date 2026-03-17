Größerer Polizeieinsatz an der Friedenheimer Brücke: Das steckt dahinter

Viele Streifen der Polizei sind am Morgen zur Friedenheimer Brücke ausgerückt. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße ab, im Berufsverkehr kam es zu Behinderungen, und auch die Fahrgäste diverser Buslinien mussten sich gedulden.

Die Polizei ist am Montagmorgen zu einem größeren Einsatz an der Friedenheimer Brücke ausgerückt. (Symbolbild)

Ein größerer Polizeieinsatz an der Friedenheimer Brücke hat am Montag Straßensperren nach sich gezogen und für kurzzeitige Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr gesorgt.

Polizeieinsatz an der Friedenheimer Brücke: Das ist passiert

Der Polizei war ein verdächtiger Gegenstand gemeldet worden, und so rückten angesichts der unklaren Gefahrenlage mehrere Streifen zum Ort des Geschehens aus. Weil am Fundort der Gehweg und die Fahrbahn der Friedenheimer Brücke gesperrt werden mussten, mussten viele Autofahrer einiges an Geduld aufbringen.

Betroffen waren vor allem auch die Buslinien 51, 62 und 151. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) meldete gegen 8 Uhr eine voraussichtliche Störung bis etwa 10 Uhr, konnte aber dann doch schneller als erwartet Entwarnung geben. "Wir arbeiten daran, dass Sie so schnell wie möglich wieder störungsfrei an Ihr Ziel kommen", hieß es dennoch.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sich dann heraus, dass der verdächtige Gegenstand "harmlos" war und die Sperren nach wenigen Minuten wieder aufgehoben werden konnte. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, blieb zunächst unklar.