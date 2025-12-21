Münchner Schüler stürzt auf U-Bahn-Gleis – Notbremsung rettet sein Leben

Ein 19-Jähriger stürzt in München in die U-Bahn-Gleise und überlebt schwerverletzt. Die Polizei ermittelt nach dem Unfall am Stiglmaierplatz.

Glück im Unglück, so ordnet die Polizei den Unfall eines jungen Münchners vom Freitagmorgen kurz nach vier Uhr morgens ein. Der 19-Jährige stand zu der Zeit am Bahnsteig der U-Bahnhaltestelle Stiglmaierplatz. Die Polizei vermutet, dass der Teenager zumindest angetrunken gewesen sein könnte.

Der 19-jährige Schüler hat das Gleichgewicht verloren, wie laut Polizei Videoaufnahmen zeigen. Er stürzte in den Gleisbereich, als eine U1 einfuhr. Glück hatte der Teenager nun vor allem deshalb, weil ihn der Zug nicht überfuhr, sondern mitschleifte.

Tiefe Fleischwunde am Oberschenkel

Der U-Bahn-Fahrer bemerkte den jungen Mann und leitete eine Notbremsung ein. Der 19-Jährige wurde von einem Schutzbügel des Fahrzeugs aufgefangen und vor den Eisenrädern hergeschoben. Ganz glimpflich ging das alles trotzdem nicht aus. Der Schüler erlitt eine tiefe Fleischwunde am Oberschenkel, die ihn sein Leben lang an diesen Morgen erinnern dürfte und dazu einige Prellungen.

Verzögerungen auf der U-Bahn-Linie

Zeugen wählten den Notruf. Polizei und Feuerwehr waren kurze Zeit später mit einem Großaufgebot am Stiglmaierplatz. Die Feuerwehr barg den 19-Jährigen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie in solchen Fällen üblich hat die Münchner Verkehrspolizei Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Der U-Bahn-Takt verzögerte sich an diesem Freitagmorgen durch den Unfall erheblich.