Gigantisches 1860-Graffiti: Unbekannte beschmieren Linienbus

Ein Linienbus des Unternehmens Geldhauser ist in Riem von Unbekannten mit einem Graffiti großflächig beschädigt worden. Der oder die Täter sprühten "1860" auf die Seite des Fahrzeugs. Mit welchen Maßnahmen das Unternehmen auf das Löwen-Graffiti reagiert.

Unbekannte Täter haben ein Löwen-Graffiti auf einen Bus der Firma Geldhauser gesprüht. Die Täter schrieben "1860" über fast die komplette Fahrzeugseite. Der Linienbus war zur Tatzeit, vermutlich vor etwa zwei Wochen, nach Informationen des Unternehmens in München-Riem abgestellt. Der dadurch entstandene Schaden sei enorm, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Firma hat bereits Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung gestellt.

Firma reagiert verärgert

Was die Firma besonders ärgert: Sie unterstützt den Fußballverein als Sponsor. "Für uns ist es völlig unverständlich, warum fremdes Eigentum auf diese Weise beschädigt wird. Neben den erheblichen Kosten bedeutet eine solche Tat auch zusätzlichen Aufwand und kann Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben", schrieb das Unternehmen auf Instagram und Facebook.

Bereits früher gab es Sachbeschädigungen

Nach Informationen des Busunternehmens war es nicht der erste Vorfall dieser Art. In den vergangenen zwei bis drei Jahren wurden bereits mehrere Fahrzeuge beschädigt, heißt es.

Die Firma Geldhauser bittet um Unterstützung: Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Verursachern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei oder direkt an uns. Auch vermeintlich kleine Beobachtungen können hilfreich sein. Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und darauf, dass die Verantwortlichen ermittelt werden können.