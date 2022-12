Gewerbeobjekt in Sendling: Klinker, Stahl und Loft-Stil

Das Gewerbeobjekt South Horizon Munich in Sendling nimmt Gestalt an.

Sendling - Die Fassade ist fertig, das Gerüst fast komplett abgebaut. In Obersendling nimmt ein neues Bürogebäude Gestalt an. South Horizon Munich (Soho Munich) heißt der Neubau der Optima-Aegidius-Firmengruppe und der Hammer AG, der im Loftstil daherkommt.

Aus der Koppstraße 4 wird mit dem Komplex die Koppstraße 12, 14, 16 und 18. Ende Juli stand der Rohbau des Hybridbürogebäudes, mittlerweile sind 80 Prozent des Neubaus fertiggestellt.

"Urbaner Industriecharakter": Hohe Sprossenfenster und grauer Klinker

Das architektonische Gesamtkonzept lehnt sich an die Industriegeschichte der Umgebung an. Die lofttypischen hohen Sprossenfenster sind eingebaut, an der Fassade sorgt grauer Klinker für den "urbanen Industriecharakter". Der besteht aus Klinkerriemchen aus 521.000 Steinen, aufgebracht auf die komplette Fassade, außer dem Terrassengeschoss, insgesamt 6.200 Quadratmeter Fläche.

Brücken mit verglasten Fassaden lassen viel Licht ins Innere

Ein besonderes bauliches Element sind zwei imposante Brücken aus 250 Tonnen Stahl, die zwischen den Gebäudeteilen eingehängt sind. Ihre Fassaden sind komplett verglast und lassen viel Licht ins Innere. "Obwohl die Brücken aus Stahl sind, wirken sie filigran. Sie verbinden das in S-Form angelegte Gebäude im Süden und im Norden", sagt Florian Kuschel, Leiter der Projektsteuerung.

Rund 31.000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen. © KOP4 GmbH&Co KG

"Grundausbau im Inneren in weiten Teile fertig"

Auf Dachterrassen und in zwei miteinander verbundenen Innenhöfen kann die "Bürocommunity" sitzen, reden essen und verweilen heißt es. Im Frühjahr werden die Außenanlagen gestaltet.

Auch innen ist man schon ziemlich weit: "Alle technischen Gewerke sind abgeschlossen, und im Inneren ist der Grundausbau in weiten Teilen fertiggestellt", erklärt Timo Oberbossel, Projektleiter bei der Hammer AG. "Auch die Aufzüge werden demnächst in Betrieb genommen. Die individuellen Mieterausbauten erfolgen jetzt parallel." In diesen Tagen wird eine erste Gebäudeeinheit einem Mieter aus der Modeindustrie überlassen.

"Anfang 2023 ist alles fertig und bezugsbereit"

Weitere Übergaben an Mieter, auch aus der Luftfahrt- und IT-Industrie folgen im Januar und Juli 2023. Knapp 40 Prozent des Komplexes sind vermietet. "Anfang 2023 ist alles fertig und bezugsbereit", sagen die Brüder Ulf Laub und Jens Laub, Vorstände der Optima-Aegidius-Firmengruppe.