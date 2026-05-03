Rätselhafte Tat in München: 27-Jähriger wird schwer verletzt in Klinik gebracht

Ein 27-jähriger Mann aus Togo wird schwer verletzt in einer Klinik abgeliefert – die Mordkommission ermittelt wegen eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens. Die Hintergründe sind völlig unklar, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei ermittelt im Fall eines mysteriösen Gewaltverberechens, das in einer Wohnanlage in Laim verübt wurde. Opfer ist ein 27-Jähriger aus Togo. (Symbolbild)

Ein mysteriöses Gewaltverbrechen beschäftigt die Münchner Mordkommission. Opfer ist ein 27 Jahre alter Mann aus Togo. Klinikärzte konnten ihn in einer Notoperation retten. Der Zustand des Patienten sei stabil, aber immer noch kritisch, hieß es am Wochenende.

Das Opfer kann bisher nicht vernommen werden

Der 27-Jährige hat schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Ob es sich dabei um Stich- oder Schnittwunden handelt, hält die Mordkommission aus ermittlungstechnischen Gründen noch geheim.

Unklar ist auch, wie das schwer verletzte Opfer ins Krankenhaus kam. Jemand hat den 27-Jährigen, der aus mehreren Wunden blutete, am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in der Notaufnahme einer Klinik abgeliefert. Nur so viel scheint derzeit festzustehen: Eine Rettungswagenbesatzung war es offenbar nicht.

Polizisten bewachen Krankenzimmer

Der Patient schwebte nach Polizeiangaben in akuter Lebensgefahr und wurde umgehend notoperiert. Die Klinik verständigte, wie bei Schuss- oder Stichverletzungen üblich, die Polizei. Der Mann wird seit dem Wochenende auf der Intensivstation versorgt. Er war bisher aber noch nicht in der Lage, Fragen der Polizei zu beantworten. Sein Zimmer wird von Polizisten sicherheitshalber rund um die Uhr bewacht.

Mieter eines Wohnkomplexes findet Blutspuren

Etwa zur selben Zeit, als der Togolese in der Klinik ankam, ging bei der Polizei ein Notruf aus Laim ein. Ein Bewohner der Wohnanlage in der Landsberger Straße 291 hatte in dem weitläufigen Komplex, der auch ein Hotel umfasst, Blutspuren entdeckt. Offenbar handelt es sich um das Blut des 27-Jährigen aus der Klinik.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige in der Wohnanlage angegriffen wurde. „Die Verletzungen kann sich der Mann keinesfalls selbst zugefügt haben“, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Allerdings sind die Hintergründe und das Motiv noch völlig unklar. Bisher ist nicht bekannt, was der 27-Jährige in der Wohnanlage wollte. Offenbar hat er dort keine Wohnung, vielleicht hat er jemanden besucht oder war mit jemandem verabredet.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat am Freitag, 1. Mai, zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, im Bereich der Landsberger Straße 291 (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 11, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.