Gewaltige Rauchsäule über München: Deswegen brannte es im Norden

Auf einem Grundstück an der Torquato-Tasso-Straße in Milbertshofen-Am Hart ist am Mittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und löscht die Flammen.

Eine gewaltige dunkle Rauchwolke ist am Mittwochmittag über dem Norden von München aufgestiegen. Anwohner in Milbertshofen-Am Hart alarmierten die Feuerwehr. Um 13.21 Uhr ging der Alarm in der Zentrale ein. Umgehend rückten Einsatzkräfte aus.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brach der Brand auf einem Baustellengelände aus. Wie die Feuerwehr berichtet, brannten beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte Dämmmaterialien, die zwischen einem Abrissgebäude und einem angrenzenden Neubau gelagert worden waren. Sämtliche Bauarbeiter hatten die Gefahrenzone bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Davor unternommene Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern blieben ohne Erfolg.

Insgesamt vier Trupps bekämpften den Brand unter Atemschutz. Zur Absicherung wurde laut Feuerwehr ein zweiter Zug nachgefordert. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, sodass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der angrenzende Neubau wurde im Anschluss auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Es zeigte sich eine leichte Verrauchung, weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. An der Außenfassade des Neubaus entstanden Hitzeschäden am Gerüst sowie an Fassade und Fenstern im Bereich der Brandstelle. Das gelagerte Dämmmaterial wurde vollständig zerstört.

Eine zuvor im ersten Obergeschoss eingebaute Brandschutz-Außentür aus Glas verhinderte eine vollständige Verrauchung des Neubaus und damit größeren Schaden.

Wie die Feuerwehr weiter berichtet, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eine benachbarte Schule musste zum Glück nicht geräumt werden. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hatten bereits Unterrichtsschluss. Die Kripo wird, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen aufnehmen und die Brandursache klären.