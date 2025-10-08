Gewaltige Rauchsäule über München: Das steckt hinter dem Brand im Norden

Auf einem Grundstück an der Torquato-Tasso-Straße in Milbertshofen-Am Hart ist am Mittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und löscht die Flammen.

Eine gewaltige dunkle Rauchwolke ist am Mittwochmittag über dem Norden von München aufgestiegen. Anwohner in Milbertshofen-Am Hart alarmierten die Feuerwehr. Um 13.21 Uhr ging der Alarm in der Zentrale ein. Umgehend rückten Einsatzkräfte aus.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brach der Brand auf einem Baustellengelände aus. Dämmmaterial stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Von verletzten Personen ist derzeit nichts bekannt.

Eine benachbarte Schule musste zum Glück nicht geräumt werden. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hatten bereits Unterrichtsschluss. Die Kripo wird, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen aufnehmen und die Brandursache klären.