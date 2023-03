Gerettete Eichhörnchenbabys: Nach Notoperation wohlauf

Schutzlos findet eine Frau die drei süßen Fellknäuel in der Züricher Straße und alarmiert die Feuerwehr. Jetzt kommt die gute Nachricht vom Eichhörnchenschutzverein.

Fürstenried - Drei Eichhörnchenbabys hat die Feuerwehr am Montagnachmittag in München gerettet. Nachdem eine Passantin bemerkt hatte, wie Krähen die jungen Tiere angriffen, hat sie die zuerst verscheucht und dann die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten sie in einer gut gepolsterten Kiste auf die Wache, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Fürstenried: Feuerwehr rettet schutzlose Eichhörnchenbabys

Gleichzeitig hat sie den Eichhörnchenschutzverein benachrichtigt, der die hilflosen Babys aufnimmt. Am Mittwoch dann die gute Nachricht vom Eichhörnchenschutzverein: Allen drei geretteten Babys geht es gut. Danach sah es zu Beginn nicht aus: zwei der Tiere waren schwer verletzt und in kritischem Zustand, so Vereinsvorsitzende Roxana Frankl zur dpa. Eins der Babys musste sogar ein Tierarzt am Bauch notoperieren.

Die Babytiere werden laut Roxana Frankl mit spezieller Aufzuchtmilch versorgt. "Wenn alles gut geht, können wir sie vermutlich im Alter von 12 bis 14 Wochen wieder auswildern", erläuterte sie. Für die Eichhörnchenbabys war dies vermutlich die Rettung in letzter Not. Sonst werden die alleingelassenen Tiere häufig zu einem gefundenen Fressen für Vögel.