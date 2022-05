Geht die Serie weiter? Gleich drei Einbrüche in Münchner Gaststätten

In Harlaching ist binnen kürzester Zeit in drei Gaststätten eingebrochen worden. Die Polizei prüft etwaige Zusammenhänge zwischen den Fällen und sucht mit einer Personenbeschreibung mögliche Zeugen.

In den letzten Wochen sind vermehrt Einbrüche in Münchner Gaststätten gemeldet worden. (Symbolbild)

Harlaching - Sind die Boazn-Knacker erneut auf Diebestour gewesen? In den letzten Wochen waren vermehrt Einbrüche in Gaststätten gemeldet worden, in der Nacht zum Montag waren mehrere Betriebe in Harlaching betroffen.

Harlaching: Unbekannte brechen in drei Gaststätten ein

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner gegen 3 Uhr bemerkt, wie mehrere Personen versuchten, in die Räumlichkeiten einer Gaststätte im Bereich der Grünwalder Straße einzudringen.

Er wählte den Notruf, doch als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, waren die Täter bereits über alle Berge – respektive zur nächsten Kneipe unterwegs.

Gaststätte in der Harthauser Straße: Mehrere hundert Euro geklaut

Gegen 3.15 Uhr kam es nämlich ganz in der Nähe, im Bereich der Harthauser Straße, zu einem weiteren Einbruch in eine Gaststätte. Dabei waren nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannte am Werk, die Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendeten.

Damit nicht genug: Gegen 4 Uhr war eine Gaststätte im Bereich der Geiselgasteigstraße das Ziel: Bislang unbekannte Täter ließen dort nach derzeitigem Ermittlungsstand einen Laptop mitgehen.

Polizei prüft mögliche Zusammenhänge der Fälle

"Tatzusammenhänge zwischen den drei Fällen werden nun geprüft und die weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 51 übernommen", teilte die Polizei mit.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Wintermütze, schwarzer Daunenjacke, roter Jogginghose mit weißen Streifen; führte schwarze Einkaufstüte mit Täter 2: Komplett schwarz gekleidet, schwarze Kopfbedeckung, kräftige Statur.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Grünwalder Straße, Harthauser Straße, Geiselgasteigstraße, Karolinger Allee, Theodolindenplatz und Siebenbrunner Straße etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 51, Telefon 089/2910-0) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.