AZ-Plus

Rezeptbetrug in Maxvorstadt: Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Falsche Rezepte mit einem Wert im sechsstelligen Bereich, Kokain und Bargeld in ähnlicher Höhe: Die Münchner Polizei vermeldet zwei Erfolge im Rauschgift-Bereich
Myriam Siegert |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei einer Durchsuchung wurden etliche Rezepte gefunden (Symbolbild).
Bei einer Durchsuchung wurden etliche Rezepte gefunden (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Eine Apotheke in der Maxvorstadt hat am vergangenen Mittwochnachmittag per Notruf die Polizei alarmiert: Dort war ein gefälschtes Rezept für ein Krebsmedikament vorgelegt worden.

Sofort eilten Einsatzkräfte zum Tatort und starteten eine Fahndung in der Umgebung. Dabei wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz Nordrhein-Westfalen in unmittelbarer Nähe festgenommen.

Gefälschtes Rezept für Krebsmedikament: 19-Jähriger in U-Haft

Er hatte Kassenbelege bei sich, anhand derer sich weitere Einlösungen im Stadtgebiet und auch Landkreis München nachvollziehen ließen. Die Polizei durchsuchte auch das Hotelzimmer des 19-Jährigen und fand dort weitere Rezepte im zweistelligen Bereich. Der Gesamtwert der Rezepte für die Medikamente liegt sogar im sechsstelligen Bereich. Der 19-Jährige wurde wegen Urkundenfälschung und Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz angezeigt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Das Kommissariat 84 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

21-Jähriger führt verkaufsfertige Plomben mit Kokain mit sich

Bereits am Dienstag, 16. September, gegen 20.30 Uhr, kontrollierten Zivilbeamte in Forstenried einen 21-jährigen Münchner und fanden vier verkaufsfertige Plomben mit Kokain sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bei einer später folgenden Durchsuchung seiner Wohnungen fanden sich außerdem eine größere Menge Betäubungsmittel, typische Utensilien für den Verkauf sowie Bargeld im sechsstelligen Bereich. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Der 21-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen illegalen Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge ermittelt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt das Kommissariat 83.  

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 5 Stunden / Bewertung:

    Vielleicht hat der 19jährige mit Wohnsitz in NRW als Fachkraft dort zu wenig verdient und brauchte deshalb lukrative Nebeneinkünfte.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 14 Stunden / Bewertung:

    Haben die Dolmetscher auch alles richtig übersetzt?
    Die Omas und die Einzelfallgläubigen bekommen sonst Schüttelkrämpfe.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.