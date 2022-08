Gefährt in Flammen: Feuerwehr löscht brennenden Rasenmäher

Beinahe hätte das Feuer auch den Baum komplett in Brand gesetzt. Verletzt wurde niemand.

Obersendling - Bei Baumpflegearbeiten an der Leo-Graetz-Straße in Obersendling hat sich am Donnerstagvormittag ein Sitzrasenmäher entzündet, mutmaßlich wegen eines technischen Defekts. Innerhalb weniger Minuten brannte das Fahrzeug lichterloh.

So brannte das Gefährt, bevor die Feuerwehr herbeieilte. © inc

Während die Mitarbeiter eines Baumpflegeunternehmens auf die Feuerwehr warteten, versuchten sie vergeblich, selbst zu löschen. Das Feuer griff bald darauf auch auf den Baum über, neben dem das Fahrzeug abgestellt war. Zwischendurch waren kleine Explosionen zu hören. Die angerückte Feuerwehr löschte die Flammen schnell.

Feuer am Badesee Allacher Lohe: Holzstapel geht in Flammen auf

Gelagertes Holz brennt. © Berufsfeuerwehr München

Ein Stapel Holzstämme, die am Badesee Allacher Lohe gelagert waren, sind am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr, die gerade in der Nähe an der Georg-Kainz-Straße einen abgestellten brennenden Wohnwagen löschte, kümmerte sich auch um das Feuer am See. In beiden Fällen ist die Brandursache noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.