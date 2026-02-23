Zwei Männer klingeln bei einer alleinlebenden Frau aus München-Feldmoching. Sie geben sich als Bekannte ihres verstorbenen Ehemannes aus, deshalb lässt die Münchnerin die Fremden in ihre Wohnung.

Die Polizei sucht zwei Kriminelle, die eine Seniorin aus Feldmoching mit dem Witwen-Trick hereingelegt haben. (Symbobild)

Zwei bislang unbekannte Täter klingelten am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr bei einer über 80 Jahre alten Witwe aus Feldmoching. Die Besucher behaupteten, sie seien Freunde ihres bereits verstorbenen Ehemannes. Während der eine Täter die Seniorin ablenkte, so eine Polizeisprecherin, betrat der Komplize die Wohnung.

Teurer Schmuck verschwunden

Er behauptete, er müsse kurz die Toilette aufsuchen. Er nutzte die Gelegenheit, um die Wohnung der Witwe zu durchsuchen. Im Anschluss gingen die beiden Männer wieder.

Wenig später bemerkte die Seniorin, dass ihr Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen worden war. Sie verständigte den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, 195 cm groß, 40 Jahre alt, kräftig, Hochdeutsch, 110 Kilo, west-/nordeuropäische Erscheinung

Täter 2: Männlich, 180 cm groß, 35 Jahre alt, sprach gebrochen Deutsch, 80 Lilo, osteuropäisch/slawische Erscheinung.

Warnung der Münchner Polizei

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist.

Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pappelallee und Blausternweg (Feldmoching) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 55, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.