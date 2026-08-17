Garage brennt in München: Feuerwehr rückt gleich zweimal an

Am frühen Sonntagmorgen brennt im Münchner Süden eine Garage. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.

Als das Vorauslöschfahrzeug und rund 90 Sekunden später auch der Löschzug der Münchner Feuerwehr am Sonntag gegen 3.30 Uhr am Ort des Geschehens eintrafen, da stand die Garage in der Naupliastraße bereits in Vollbrand.

Garage brennt: Acht Anwohner werden in Sicherheit gebracht

Mithilfe eines nachrückenden Löschzuges intensivierten die Einsatzkräfte die Löschmaßnahmen und brachten vorsorglich acht Bewohner des angrenzenden Wohnhauses in Sicherheit.

Wie die Feuerwehr berichtet, löschten mehrere Kräfte unter Atemschutz den Brand schließlich nach 30 Minuten mit zwei Schlauchleitungen. Alle Personen kehrten unverletzt in das Gebäude zurück.

Feuerwehr rückt ein zweites Mal aus und öffnet den Dachstuhl der Garage

"Um 6.23 Uhr musste dann erneut ein Löschzug zu der Garage anrücken, da sich das Brandgut wieder entzündet hatte", so die Feuerwehr weiter. Mehrere Trupps waren diesmal für rund drei Stunden im Einsatz.

Zum zweiten Mal ausgerückt: Mehrere Trupps waren dann für rund drei Stunden im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

Denn um alle Glutnester sicher ablöschen zu können, mussten die Feuerwehrleute den Dachstuhl der Garage öffnen und komplett ausräumen. Auch diesmal gab es keine Verletzten.

Zwei Kontrollen über den restlichen Tag hinweg ergaben keine weitere Gefahr mehr. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor. Die Polizei ermittelt.