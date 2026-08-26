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Fußgängerin wird an Bushaltestelle in München von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 42-Jährige aus München wollte am Dienstagnachmittag in der Knorrstraße an der Haltestelle ihren Bus erreichen. Ohne auf den Verkehr zu achten, betrat sie nach Angaben der Polizei die Fahrbahn - mit schlimmen Folgen. 
Ralph Hub
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Nach einem schweren Unfall wird eine Münchnerin im Rettungswagen in eine Kliik gebracht. (Symbolbild)
Nach einem schweren Unfall wird eine Münchnerin im Rettungswagen in eine Kliik gebracht. (Symbolbild) © Jens Büttner

Eine 42-Jährige aus München wollte am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Knorrstraße an einer Haltestelle auf Höhe der Hausnummer 83 ihren Bus erreichen. Ohne auf den Verkehr zu achten, betrat sie dabei nach Angaben der Polizei die Fahrbahn.

Autofahrerin kann nicht mehr bremsen

Zur selben Zeit war eine Münchnerin (32) in einem Citroën stadteinwärts unterwegs. An der Bushaltestelle überholte sie den stehenden Linienbus über die Gegenfahrbahn.

Dabei tauchte plötzlich die Fußgängerin vor ihr auf. Die 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Sie wurde auf die Straße geschleudert. Die 42-Jährige erlitt dabei ein Schädelhirntrauma und multiple Prellungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die Knorrstraße am Dienstagnachmittag für etwa 90 Minuten gesperrt. Die Verkehrspolizei ermittelt.

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