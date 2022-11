Fußgänger-Offensive am Gärtnerplatz: Grüne Gratwanderung

Der Lokalchef Felix Müller über die Fußgänger-Offensive.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Das Gärtnerplatzviertel oder Haidhausen sind kein Münchner Durchschnitt. Das muss die CSU verstehen, wenn sie sich als Vertreterin der Nachbarschaften im Kampf für Parkplätze sieht – obwohl Bürgerversammlungen und Wahlergebnisse zeigen, dass Grüne und Rote in diesen Vierteln nun einmal klare Mehrheiten für ihre Verkehrspolitik haben. Anders herum sollten es aber auch Grüne und Rote bedenken. Denn was am Gärtnerplatz funktioniert, muss in Berg am Laim oder Allach noch lange nicht die Lösung sein.

Fußgängerzone Gärtnerplatz: Es bleibt eine Gratwanderung

Stimmig und richtig auf jeden Fall, dass Grün-Rot nun zunächst dort neue (Fast-nur-noch-) Fußgängerzonen schafft, wo die Mehrheit der Nachbarn sie richtig finden dürfte. Eine Gratwanderung bleibt es trotzdem auch hier. Gerade am Gärtnerplatz wird es spannend. Ob die Stimmung doch eines Tages kippt. Weil in Sommernächten noch mehr Menschen auf den autofreien Straßen feiern. Auf Straßen, an denen immer noch auch Menschen leben, die morgens zur Arbeit müssen.