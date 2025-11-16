AZ-Plus

Fußgänger erfasst: Schwerer Unfall an Giesinger Kreuzung

Ein 46-Jähriger wird an der Kreuzung Chiemgauer Straße/Schwanseestraße frontal von einem Auto erfasst. Das ist über den Hergang bekannt.
Bei einem Frontalzusammenstoß in Giesing wird ein Mann schwer verletzt.
Bei einem Frontalzusammenstoß in Giesing wird ein Mann schwer verletzt. © Nicolas Armer (dpa)

Am Samstag kam es am frühen Abend auf der Chiemgaustraße zu einem schweren Unfall.

Eine 39-jährige Münchnerin war mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs, als ein 46-Jähriger die Straßenseite an der Kreuzung zur Schwanseestraße wechseln wollte. Laut Polizei eilte er bei Rot über die Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten.

Die Polizei konnte bei ihm keine Alkoholisierung feststellen.

Die Frau traf den Mann frontal mit ihrem Auto. Er erlitt eine Schädelfraktur und Hirnblutungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei besteht aktuell keine Lebensgefahr. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.