Fußgänger aus München tritt gegen Auto und greift Insassen an

62-Jähriger wird von Polizisten festgenommen und leistet dabei massiven Widerstand. Auf der Wache gerät er schließlich mit dem Daumen der rechten Hand in eine sich schließende Tür. Jetzt ermittelt das LKA auch gegen die Polizei.

Ohne ersichtlichen Grund hat am Freitagabend in Giesing ein 62-Jähriger im Vorbeigehen gegen einen Audi getreten. Am Ende landete der schlecht gelaunte Fußgänger mit einem gequetschten Daumen im Krankenhaus.

Münchner reagiert sich an fremdem Audi ab

Die beiden 21 Jahre alten Männer im Audi stellten den Münchner nach dem Tritt zur Rede. Daraus entwickelte sich an der Kreuzung Deisenhofer- und Herzogstandstraße eine handfeste Rauferei. Die Männer riefen die Polizei. Als Streifenbeamte den 62-Jährigen festnehmen wollten, kam der mit drohend erhobenen Fäusten auf sie zu. Die Polizisten überwältigten den Mann und setzten ihn in den Streifenwagen. Dabei leistete der Mann massiv Widerstand.

62-Jähriger will nicht in Haftzelle

Auf der Wache weigerte sich der angetrunkene Fußgänger, freiwillig in eine der Haftzellen zu gehen. Als die Polizisten mit vereinten Kräften nachhalfen, soll der Mann mit dem rechten Daumen zwischen die zugehende Tür und die Angel geraten sein. Dabei wurde sein Finger nach Angaben einer Polizeisprecherin stark gequetscht.

Am Ende ermittelt das LKA gegen die Polizisten

Der 62-Jährige wurde vom Rettungsdienst wegen der Verletzung in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. In der Klinik wurde bei ihm zudem eine Blutprobe genommen, einen Alkoholschnelltest verweigerte der Münchner. Gegen den Fußgänger wird inzwischen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt. An dem Audi, den er getreten hat, blieb ein Kratzer im Lack zurück. Das LKA ermittelt gegen die Polizisten wegen des gequetschten Daumens. Es geht um den Verdacht der Körperverletzung.