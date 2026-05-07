Fünf-Kilo-Goldschatz geraubt: Münchner Polizei bittet um Hilfe

Eine vermögende Seniorin aus Harlaching ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Ein Anrufer gab sich als Polizist aus und behauptete, die Tochter der Frau habe ein Kind totgefahren. Als Kaution übergab die Münchnerin rund 800.000 Euro.

Wieder hat eine Münchnerin durch Trickbetrug ein Vermögen verloren. Die über 70 Jahre alte Frau aus Harlaching erhielt am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete, die Tochter der Rentnerin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei ein Kind gestorben. Die Tochter müsse in U-Haft, wenn die Mutter nicht die Kaution übernehme, behauptete der Mann am Telefon. Die Frau sollte eine sechsstellige Summe bereitlegen.

Extrem hoher Schaden

Die Frau hatte in ihrer Wohnung Goldbarren, Goldmünzen und Silber im Gesamtwert von 800.000 Euro. Die wollte sie als Kaution hinterlegen. Wenig später kam, wie vereinbart, ein Mann vorbei, der den Goldschatz abholen sollte. Erst nach 22 Uhr erreichte die Seniorin telefonisch ihre Tochter und erfuhr, dass es keinen tödlichen Verkehrsunfall gegeben hatte. Die Rentnerin verständigte die Polizei. Da war der Abholer mit den fünf Kilo Gold längst verschwunden. Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung

Männlich, etwa 30 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, ovales Gesicht, bekleidet mit Jeans, schwarzes T-Shirt.

Zeugenaufruf

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Mangfallplatz, Eschenstraße, Am Rosengarten und Rotbuchenstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 61, Telefon 089/2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.