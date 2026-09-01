Die 31 und 74 Jahre alten Frauen sind mit ihren Rädern am Montagmorgen in Laim unterwegs und krachen frontal ineinander. Mit schlimmen Folgen für beide Frauen.

Die 31 Jahre alte Münchnerin war nach Polizeiangaben am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr mit ihrem Rad im Stadtteil Laim auf dem Stegener Weg in Richtung Westendstraße unterwegs. Der Radlweg ist für den Fahrradverkehr in beide Richtungen freigegeben. Zur gleichen Zeit fuhr eine 74-Jährige aus München mit ihrem Rad auf dem Stegener Weg in entgegengesetzter Richtung.

Radler gerät zu weit nach links

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so eine Polizeisprecherin, fuhr die 31-Jährige nach einem leichten Gefälle nicht weit genug rechts. Als ihr die 74-Jährige entgegenkam, kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrradfahrerinnen. Durch die Wucht der Kollision stürzten beide Frauen zu Boden. Beide Radlerinnen wurden schwer verletzt.

Die 31-Jährige schlug sich beim Aufprall mehrere Zähne aus. Die Rentnerin erlitt eine blutende Kopfplatzwunde. Beide mussten jeweils vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. An den Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei: Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Radfahrern, entsprechende Helme zu tragen.