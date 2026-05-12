Nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff in einem Einkaufszentrum in München ermittelt die Polizei gegen eine 59-Jährige. Das Opfer verständigte selbst die Beamten.

München

Eine 59 Jahre alte Frau soll in München zunächst einen NS-Gruß gezeigt und dann einen 30-Jährigen rassistisch beleidigt haben. Außerdem soll sie mehrfach zugeschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.

Angreiferin ist mutmaßlich nicht voll zurechnungsfähig

Demnach versuchte sie den Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit auch zu treten und zu bespucken, was ihr in einem Einkaufszentrum im Norden der Stadt allerdings nicht gelang.

Der 30-Jährige verständigte die Polizei, und die verdächtige Deutsche wurde festgenommen. Sie muss sich nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verantworten.

Die Angreiferin ist mutmaßlich nicht voll zurechnungsfähig. Die Beamten kennen sie gut. Laut einem Polizeisprecher ist die 59-Jährige längst mehrfach aktenkundig wegen ähnlicher Vorfälle. Sie wurde mindestens zweimal in der Psychiatrie eingewiesen und dort betreut.