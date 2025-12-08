Frau in Pasing tot aufgefunden: Polizei nimmt Mann fest
Am Wochenende ist es in einer Wohnung in Pasing zu einem Tötungsdelikt gekommen, meldet die Münchner Polizei. Nach AZ-Informationen ist eine Frau tot aufgefunden worden, ein Mann wurde als möglicher Tatverdächtiger festgenommen.
Es handelt sich nicht um ein Ehepaar, offensichtlich kannten sich aber Täter und Opfer. Es könnte sich also um eine Beziehungstat handeln. Während einer Pressekonferenz am heutigen Montag will die Polizei weitere Details nennen.
- Themen:
- München
- Pasing-Obermenzing
