Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Polizei spricht von einem Tötungsdelikt. Täter und Opfer haben sich offenbar gekannt.

Am Wochenende ist es in einer Wohnung in Pasing zu einem Tötungsdelikt gekommen, (Symbolbild)

Am Wochenende ist es in einer Wohnung in Pasing zu einem Tötungsdelikt gekommen, meldet die Münchner Polizei. Nach AZ-Informationen ist eine Frau tot aufgefunden worden, ein Mann wurde als möglicher Tatverdächtiger festgenommen.

Es handelt sich nicht um ein Ehepaar, offensichtlich kannten sich aber Täter und Opfer. Es könnte sich also um eine Beziehungstat handeln. Während einer Pressekonferenz am heutigen Montag will die Polizei weitere Details nennen.